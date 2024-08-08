Из прифронтовой Луганщины вывезли еще одну женщину

Из села Невское Луганской области, которое находится под постоянной атакой ВС РФ, выехала пенсионерка. Сейчас 63-летняя женщина проживает на Харьковщине. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации.



«По договоренности с принимающей громадой, луганчанку обеспечили бесплатным жильем. Вопросами, которые необходимо будет ей решить, будет заниматься Краснореченская военная администрация», — уточнил он.



Глава региона призвал все жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться в безопасные города.



По словам Лысогора, 7 августа россияне ударили по Невскому из ствольной артиллерии. В результате попадания произошло возгорание двух домов.



Напомним, в июле из Луганской области удалось вывезти трех людей.



Ранее мы писали, что продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области. Выезд детей происходит исключительно на бронированном транспорте с обеспечением специальной защиты — шлемов и бронежилетов.