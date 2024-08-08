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З прифронтової Луганщини вивезли ще одну жінку

08 серпня 2024, 11:36

З прифронтової Луганщини вивезли ще одну жінку

З села Невське Луганської області, яке перебуває під постійною атакою ЗС РФ, виїхала пенсіонерка. Наразі 63-річна жінка проживає на Харківщині. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації.

«За домовленістю з приймаючою громадою, луганчанку забезпечили безоплатним житлом. Питаннями, які необхідно буде їй вирішити, опікуватиметься Красноріченська військова адміністрація», — уточнив він.

Глава регіону закликав усі мешканці прифронтових населених пунктів евакуюватися до безпечних міст.

За словами Лисогора, 7 серпня росіяни вдарили по Невському зі ствольної артилерії. Внаслідок влучення сталося загоряння двох будинків.

Нагадаємо, у липні з Луганської області вдалося вивезти трьох людей.

Раніше ми писали, що триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донецької області. Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті із забезпеченням спеціального захисту — шоломів та бронежилетів.

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Війна евакуація

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