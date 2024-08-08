З прифронтової Луганщини вивезли ще одну жінку

З села Невське Луганської області, яке перебуває під постійною атакою ЗС РФ, виїхала пенсіонерка. Наразі 63-річна жінка проживає на Харківщині. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації.



«За домовленістю з приймаючою громадою, луганчанку забезпечили безоплатним житлом. Питаннями, які необхідно буде їй вирішити, опікуватиметься Красноріченська військова адміністрація», — уточнив він.



Глава регіону закликав усі мешканці прифронтових населених пунктів евакуюватися до безпечних міст.



За словами Лисогора, 7 серпня росіяни вдарили по Невському зі ствольної артилерії. Внаслідок влучення сталося загоряння двох будинків.



Нагадаємо, у липні з Луганської області вдалося вивезти трьох людей.



Раніше ми писали, що триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донецької області. Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті із забезпеченням спеціального захисту — шоломів та бронежилетів.