В Луганской области провели эвакуацию: из двух населенных пунктов выехали три человека

Из прифронтовых регионов Луганской области удалось вывезти трех людей. В местной администрации в очередной раз призвали граждан эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Вчера (21 июля) удалось эвакуировать в Краматорск 63-летнего мужчину из Макеевки. В одном из центральных регионов страны его ожидает жена», — отметил он.



Кроме того, по словам Лысогора, из Невского выехали 77-летний мужчина и 76-летняя женщина, они будут жить на Харьковщине. Им уже нашли временное жилье.



Начальник ОВА добавил, что оставаться в этих населенных пунктах опасно, российские войска ежедневно атакуют Невское, Новолюбовку и Макеевку.



Только за 21 июля россияне совершили на этом участке фронта 153 обстрела. Из ствольной артиллерии ударил по Невскому и Макеевке. Из реактивной — по Невскому. Применил почти сотню беспилотников.



Ранее мы писали, что 21 июля прошла эвакуация местных жителей Донецкой области в западный регион Украины. Среди них — 29 детей.