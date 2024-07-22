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В Луганской области провели эвакуацию: из двух населенных пунктов выехали три человека

22 июля 2024, 09:59

В Луганской области провели эвакуацию: из двух населенных пунктов выехали три человека

Из прифронтовых регионов Луганской области удалось вывезти трех людей. В местной администрации в очередной раз призвали граждан эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Вчера (21 июля) удалось эвакуировать в Краматорск 63-летнего мужчину из Макеевки. В одном из центральных регионов страны его ожидает жена», — отметил он.

Кроме того, по словам Лысогора, из Невского выехали 77-летний мужчина и 76-летняя женщина, они будут жить на Харьковщине. Им уже нашли временное жилье.

Начальник ОВА добавил, что оставаться в этих населенных пунктах опасно, российские войска ежедневно атакуют Невское, Новолюбовку и Макеевку.

Только за 21 июля россияне совершили на этом участке фронта 153 обстрела. Из ствольной артиллерии ударил по Невскому и Макеевке. Из реактивной — по Невскому. Применил почти сотню беспилотников.

Ранее мы писали, что 21 июля прошла эвакуация местных жителей Донецкой области в западный регион Украины. Среди них — 29 детей.

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