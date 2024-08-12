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Спасатели сообщили о радиационной ситуации после пожара на Запорожской АЭС

12 августа 2024, 07:25

Спасатели сообщили о радиационной ситуации после пожара на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом/Telegram Пожар на Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом/Telegram

В Украине сохраняется стабильная радиационная ситуация, изменений в районе Запорожской АЭС не обнаружено. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Радиационная ситуация на территории Украины стабильная — превышения не зафиксированы», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено. Радионуклиды техногенного происхождения, свидетельствующие о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксированы.

Посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние фона радиации, указывается в сообщении.

В Энергоатоме, в свою очередь, добавили, что вероятной причиной пожара на Запорожской АЭС может быть халатность российских оккупантов или сознательный поджог.

Там отметили, что нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Градирня номер один, где произошел пожар, находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Утром 12 августа глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. 

«Уровень радиации в Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле», — написал он. 

Напомним, вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции и призвал МАГАТЭ отреагировать.

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