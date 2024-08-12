Рятувальники повідомили про радіаційну ситуацію після пожежі на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС. Фото: Енергоатом/Telegram

В Україні зберігається стабільна радіаційна ситуація, змін у районі Запорізької АЕС не виявлено. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Радіаційна ситуація на території України стабільна — перевищення не зафіксовані», — йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що станом на 00:01 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонукліди техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонному перенесенні, не зафіксовано.

Пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг та оперативно відстежують стан фону радіації, зазначається у повідомленні.

В Енергоатомі, у свою чергу, додали, що ймовірною причиною пожежі на Запорізькій АЕС може бути недбалість російських окупантів або свідомий підпал.

Там зазначили, що порушень кордонів та умов безпечної експлуатації немає. Перевищення контрольних рівнів щодо викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано. Градирня номер один, де сталася пожежа, знаходиться приблизно за кілометр від енергоблоків станції.

Нагадаємо, увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції та закликав МАГАТЕ відреагувати.