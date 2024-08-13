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ВСУ хотят расширить плацдарм в Курской области и наступают на поселок Коренево – Bild

13 августа 2024, 23:16

ВСУ хотят расширить плацдарм в Курской области и наступают на поселок Коренево – Bild

Ситуация в Курской области. Фото: карта Bild Ситуация в Курской области. Фото: карта Bild

Самым крупным успехом Украины в Курской области стал захват города Суджа. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке.

12 августа военнослужащие ВСУ опубликовали видеозаписи, подтверждающие контроль Украины над городом. Это первый российский город, который удалось занять ВСУ.

Видеозаписи, публикуемые обеими сторонами, позволяют сделать вывод, что тяжелые бои идут примерно в 20 км к югу от Суджи и к востоку, где российские подразделения пока не продвинулись к городу ближе, чем на 6 км.

В 30 км к северу ВСУ ведут наступление на поселок Коренево и пытаются расширить свой плацдарм. На кадрах, опубликованных ВС РФ, видно, как российские беспилотники атакуют украинские механизированные части к югу и востоку от поселка. Украинские БТР также были замечены на дороге к селу Гирьи к востоку от Суджи.

«Если Украине удастся занять эти населенные пункты, это станет страшным провалом Владимира Путина», – заявил Репке.

Напомним, что ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области.

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