ЗСУ хочуть розширити плацдарм у Курській області та наступають на селище Коренево – Bild

Ситуація у Курській області. Фото: карта Bild

Найбільшим успіхом України в Курській області стало захоплення міста Суджа. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

12 серпня військовослужбовці ЗСУ опублікували відеозаписи, що підтверджують контроль України над містом. Це перше російське місто, яке вдалося зайняти ЗСУ.

Відеозаписи, що публікуються обома сторонами, дозволяють зробити висновок, що важкі бої йдуть приблизно за 20 км на південь від Суджі та на схід, де російські підрозділи поки не просунулися до міста ближче, ніж на 6 км.

У 30 км на північ ЗСУ ведуть наступ на селище Коренево та намагаються розширити свій плацдарм. На кадрах, опублікованих ЗС РФ, видно, як російські безпілотники атакують українські механізовані частини на південь та схід від селища. Українські БТР також помітили на дорозі до села Гир'ї на схід від Суджі.

«Якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане страшним провалом Володимира Путіна», – заявив Рьопке.

Нагадаємо, що ЗСУ контролюють 74 населені пункти в Курській області.