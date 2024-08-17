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Наступ ЗСУ в Курській області зірвав переговори Києва та Москви про часткове припинення вогню — ЗМІ

17 серпня 2024, 13:51

Наступ ЗСУ в Курській області зірвав переговори Києва та Москви про часткове припинення вогню — ЗМІ

Західній пресі стало відомо про таємні переговори Росії та України, які через третю сторону нібито планували укласти угоду про часткове припинення вогню.

The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом переговорів, пише, що в серпні делегати Києва і Москви повинні були вирушити в Доху (Катар) для укладання угоди про припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Дипломат, знайомий із перебігом переговорів, повідомив, що Катар обговорював з Києвом та Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. За його словами, сторони домовилися про саміт у Досі, залишилося лише узгодити незначні деталі.

Проте, як пише видання, переговори було зірвано через несподіване вторгнення Сил оборони України до Курської області Росії минулого тижня.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські урядовці відклали зустріч із катарськими офіційними особами. Вони не скасували переговорів, але попросили час на роздуми.

Російський співрозмовник, який має тісні зв'язки з російськими дипломатами, дав зрозуміти, що «Путін не налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції».

«Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском», — цитує співрозмовника видання.

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У відповідь на запит The Washington Post в Офісі президента України повідомили, що саміт у Досі перенесли «через ситуацію на Близькому Сході», але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обумовленого.

У Кремлі не відповіли на запити щодо коментарів.

Білий дім відмовився від коментарів для цієї історії. Адміністрація Байдена вже давно заявляла, що час та умови потенційної угоди про припинення вогню з Росією має визначати лише Україна.

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Як повідомлялося, понад рік Росія завдавала ударів по українській енергосистемі. Це виснажило українські електромережі, що призвело до віялових відключень світла у всіх регіонах країни. Своєю чергою українські Сили оборони активно завдавали ударів по російських нафтобазах, скоротивши перероблювання нафти Москвою приблизно на 15%. Це далося взнаки на цінах на бензин не лише в Росії, а й в інших країнах світу.

 Україна та Росія неодноразово робили публічні заяви про можливість мирних переговорів. При цьому кожна сторона наполягає на виконанні її вимог. 

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