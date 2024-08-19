Россияне днем ударили из артиллерии по Торецку: есть пострадавший

Оккупационные войска РФ дважды нанесли удар по Торецку Донецкой области. Один гражданский получил ранения. Об этом рассказала спикер областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает Суспільне Донбас.



По ее словам, россияне атаковали город из артиллерии в 16:45.



«Ранен 37-летний горожанин. У него рваные раны руки и ноги», — отметила она.



Ранее мы писали, что 19 августа россияне атаковали Торецк и Заречное. В результате ударов четверо гражданских погибли.