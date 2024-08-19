Росіяни вдень вдарили з артилерії по Торецьку: є постраждалий

Окупаційні війська РФ двічі завдали удару по Торецьку Донецької області. Один цивільний отримав поранення. Про це розповіла речник обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне Донбас.



За її словами, росіяни атакували місто з артилерії о 16:45.



«Поранений 37-річний містянин. У нього рвані рани руки та ноги», — зазначила вона.



Раніше ми писали, що 19 серпня росіяни атакували Торецьк та Зарічне. Внаслідок ударів четверо цивільних загинули.