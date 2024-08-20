Спецоперация «Очерет»: военный РФ взорвал штаб с офицерами «Шторм Z» и перешел на сторону Украины

Взрыв в штабе российского батальона «Шторм Z». Фото: кадр из видео

В результате успешной спецоперации проекта «Хочу жить» и Легиона «Свобода России» под названием «Очерет» военнослужащий российской армии взорвал штаб офицеров батальона «Шторм Z» и перешел на сторону Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Зимой 2024 года российский пилот FPV-дронов с позывным «Сильвер» вышел на связь с Легионом «Свобода России».

Пойти на сотрудничество с Украиной россиянина, по его словам, побудили систематические военные и другие преступления командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.

В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях россиян на конкретном направлении фронта.

Дальше в удобный момент «Сильвер» бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения «Шторм Z», где спал его комбат и другие российские офицеры.

По словам «Сильвера», в подвале были около 15 человек.

«В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом. И мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались», – рассказал он.

Когда дело было сделано, россиянин скрылся заранее продуманным маршрутом и перешел на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас российский доброволец стал рекрутом Легиона «Свобода России», чтобы бороться с путинским режимом.

Как уточнили в пресс-службе Легиона «Свобода России», в результате взрыва командир и несколько старших офицеров подразделения «Шторм Z» получили тяжелые ранения.

Напомним, что украинская авиация уничтожила подземный пункт управления российских войск в Курской области.