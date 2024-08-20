Спецоперація «Очерет»: військовий РФ підірвав штаб із офіцерами «Шторм Z» та перейшов на бік України

Вибух у штабі російського батальйону «Шторм Z». Фото: кадр із відео

Внаслідок успішної спецоперації проекту «Хочу жити» та Легіону «Свобода Росії» під назвою «Очерет» військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону «Шторм Z» та перейшов на бік України. Про це повідомили у прес-службі ГУР.

Взимку 2024 року російський пілот FPV-дронів із позивним «Сільвером» вийшов на зв'язок із Легіоном «Свобода Росії».

Піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні військові та інші злочини командування, включаючи позасудові страти, побиття та побори в окупаційному підрозділі.

У рамках взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри росіян на конкретному напрямі фронту.

Далі у зручний момент "Сільвер" кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм Z", де спав його комбат та інші російські офіцери.

За словами «Сільвера», у підвалі було близько 15 людей.

«У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила надвір поруч із під'їздом. І ми вирішили в цю трубу кинути гранату чи дві, щоб вони поряд із ними вибухнули», – розповів він.

Коли справа була зроблена, росіянин зник заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію.

Наразі російський доброволець став рекрутом Легіону «Свобода Росії», щоб боротися з путінським режимом.

Як уточнили в прес-службі Легіону «Свобода Росії», внаслідок вибуху командир та кілька старших офіцерів підрозділу «Шторм Z» зазнали тяжких поранень.

Нагадаємо, що українська авіація знищила підземний пункт управління російських військ у Курській області.