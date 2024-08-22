В Мирнограде закрываются магазины и перебои с водой: сколько жителей остаются в городе

В Мирнограде Донецкой области остаются 16 тысяч жителей, среди них — около 700 детей, местные власти призывают людей выезжать в более безопасные регионы Украины. Однако находятся люди, которые отказываются от эвакуации. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



В городе закрываются отделения банков, продуктовые магазины, также действует запрет на работу общественного транспорта, отсутствует интернет, а с водой — перебои.



С пятого августа в Мирнограде анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми. При этом, не все родители торопятся вывозить своих детей из города, поэтому властям приходится совершать подомовой обход.



«Потому что уже неоднократно сталкивались с такими случаями, что родители говорят, что дети выехали, детей в громаде нет, их давно отправили, а они находятся в громаде. Дети наиболее уязвимы при обстрелах. Обстрелы продолжаются уже и днем, когда родители могут быть на работе, а дети гуляют на улице», — отметил он.



Третьяк добавил, что сейчас самое главное — до конца августа вывести из города детей до 18 лет.



Напомним, что до Мирнограда от линии фронта остается менее пяти километров. Кроме того, местные власти закрылы на въезд два микрорайона.