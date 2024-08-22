У Мирнограді закриваються магазини та перебої з водою: скільки жителів залишаються у місті

У Мирнограді Донецької області залишаються 16 тисяч жителів, серед них — близько 700 дітей, місцева влада закликає людей виїжджати в безпечніші регіони України. Проте є люди, які відмовляються від евакуації. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



У місті закриваються відділення банків, продуктові магазини, також діє заборона працювати громадського транспорту, відсутній інтернет, і з водою — перебої.



З п'ятого серпня у Мирнограді анонсували примусову евакуацію сімей з дітьми. При цьому не всі батьки поспішають вивозити своїх дітей з міста, тому владі доводиться здійснювати подомовий обхід.



«Бо вже неодноразово стикалися з такими випадками, що батьки кажуть, що діти виїхали, дітей у громаді немає, їх давно відправили, а вони перебувають у громаді. Діти найбільш уразливі під час обстрілів. Обстріл триває вже і вдень, коли батьки можуть бути на роботі, а діти гуляють вулицею», — зазначив він.



Третяк додав, що зараз найголовніше — до кінця серпня вивести з міста дітей до 18 років.



Нагадаємо, що до Мирнограда від лінії фронту залишається менше ніж п'ять кілометрів. Крім того, місцева влада закрила на в'їзд два мікрорайони.