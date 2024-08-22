Жители Донетчины смогут получить временное жилье на Закарпатье: все детали

Жители Покровского района, а также Бахмутской, Угледарской и Константиновской громад Донецкой области могут рассчитывать на временное жилье в городе Хуст Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«ХАБ «Единение» Покровской НВА в городе Хуст Закарпатской области из-за обострения ситуации с безопасностью в Донецкой области сосредоточил свои усилия на поиске мест временного расселения для эвакуированных лиц из Покровского района, Бахмутской, Угледарской и Константиновской громад», — говорится в сообщении.



В свою очередь, руководитель ХАБа Виктор Грицак поможет расселить людей по всей территории региона.



Как связаться с гуманитарным ХАБом: 380689828633, 380668517207.



Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что с линии фронта эвакуированы 3174 человека, в том числе 246 детей.



Ранее мы писали, что 9 августа координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ситуации с безопасностью принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области.



На заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук 21 августа согласовали принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Покровского района.