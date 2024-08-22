Жителі Донеччини зможуть отримати тимчасове житло на Закарпатті: всі деталі

Жителі Покровського району, а також Бахмутської, Вугледарської та Костянтинівської громад Донецької області можуть розраховувати на тимчасове житло у місті Хуст Закарпатської області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«ХАБ «Єднання» Покровської МВА у місті Хуст Закарпатської області через загострення ситуації з безпекою на Донеччині зосередив свої зусилля на пошуку місць тимчасового розселення для евакуйованих осіб з Покровського району, Бахмутської, Вугледарської та Костянтинівської громад», — йдеться у повідомленні.



Своєю чергою, керівник ХАБу Віктор Грицак допоможе розселити людей по всій території регіону.



Як зв'язатися з гуманітарним ХАБом: 380689828633, 380668517207.



Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що з лінії фронту евакуйовано 3174 особи, у тому числі 246 дітей.



Раніше ми писали, що 9 серпня координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалив рішення щодо примусової евакуації дітей з трьох населених пунктів Донецької області.



На засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук 21 серпня погодили примусову евакуацію сімей з дітьми із населених пунктів Покровського району.