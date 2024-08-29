Пять человек погибли и шесть ранены из-за обстрелов Донецкой области

Пять жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает областная военная администрация.



Уточняется, что четыре человека погибли в Измайловке. Там, как сообщалось, удар авиабомбой забрал жизни целой семьи.



Один человек умер в Лисовке.



Еще шесть человек в области получили ранения: по двое человек в Никоноровке и Часов Яре, по одному в Щербиновке и Константиновке.



За все время полномасштабного вторжения России на подконтрольной Украине части Донетчины официально зафиксировали 2706 погибших и 5899 раненых.



При этом в статистике не учтены все жертвы в захваченных Мариуполе и Волновахе.