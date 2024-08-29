П'ятеро людей загинуло та шість поранено через обстріли Донецької області

П'ять мешканців Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів минулої доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Уточнюється, що чотири людини загинули в Ізмайлівці. Там, як повідомлялося, удар авіабомбою забрав життя цілої родини.



Одна людина померла у Лисівці.



Ще шість людей в області отримали поранення: по двоє людей у Миконорівці та Часовому Яру, по одній у Щербинівці та Костянтинівці.



За весь час повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній Україні частині Донеччини офіційно зафіксували 2706 загиблих та 5899 поранених.



При цьому в статистиці не враховано всіх жертв у захоплених Маріуполі та Волновасі.