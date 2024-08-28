Около 2 000 человек до сих пор остаются в Торецке Донецкой области — ОВА

В настоящее время в Торецке осталось около двух тысяч человек. Агрессор каждый день пытается пройти диверсионными группами, но Силы обороны их из города выбивают. Об этом в эфире национального телемарафона 28 августа сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Завезти гуманитарную помощь в город Торецк почти невозможно, потому что все подъездные пути простреливаются всеми имеющимися видами вооружения», — заявил Филашкин.

Он отметил, что гуманитарная помощь завозится только ночью, если позволяют условия безопасности.

Ранее сообщалось, что войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку и югу от Торецка Донецкой области и в пределах восточных окрестностей этого населенного пункта.