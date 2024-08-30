Российские военные 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

Населенные пункты Донецкой области 13 раз подвергались российским обстрелам в течение минувших суток. Об этом по состоянию на утро 30 августа сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово ранен один человек, повреждены 5 частных домов; в Горняке повреждены 2 дома, еще по 1 — в Волченке и Измайловке. Под постоянными обстрелами находятся Марьинская и Мирноградская громады.

Краматорский район. В Лимане поврежден дом, также в громаде разрушены 2 дома: в Торском и Заречном. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 2 дома. Поврежден 1 объект в Тарасовке Ильиновской громады. В Константиновке 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 5 многоэтажек, частный дом, газопровод, водопровод, линия электропередач и 2 автомобиля.

Бахмутский район. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом, еще один — в Серебрянке.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты области. С линии фронта эвакуировано 2 928 человек, в том числе 238 детей, сообщил начальник ОВА.