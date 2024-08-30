Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу в одному з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області 13 разів зазнавали російських обстрілів протягом минулої доби. Про це станом на ранок 30 серпня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому поранено одну особу, пошкоджено 5 приватних будинків; у Гірнику пошкоджено 2 будинки, ще по 1 — у Вовченці та Ізмайлівці. Під постійними обстрілами знаходяться Мар'їнська та Мирноградська громади.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, також у громаді зруйновано 2 будинки: у Торському та Зарічному. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки. Пошкоджено 1 об'єкт у Тарасівці Іллінівської громади. У Костянтинівці 1 особа загинула та 6 поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, газопровід, водопровід, лінія електропередач та 2 автомобілі.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків та 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок, ще один у Серебрянці.

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 2928 осіб, у тому числі 238 дітей, повідомив начальник ОВА.