Пять человек погибло в результате обстрела россиянами Донецкой области

Обстрел Донецкой области армией РФ: погибли 5 человек

За прошедшие сутки, 1 сентября, российские оккупационные войска убили пятерых жителей Донецкой области: четверых в Курахово и одного в Петровке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 11 человек в области за сутки получили ранения», — добавил глава Донецкой ОВА.







Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2720 человек убитыми и 5939 — ранеными.



Ранее стало известно, что три человека погибли, еще 11 ранены в результате российского обстрела Курахово.