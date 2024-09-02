П'ятеро людей загинуло внаслідок обстрілу росіянами Донецької області

Обстріл Донецької області армією РФ: загинуло 5 людей

Минулої доби, 1 вересня, російські окупаційні війська вбили п'ятьох жителів Донецької області: чотирьох у Кураховому та одного в Петрівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 11 людей в області за добу дістали поранення», - додав голова Донецької ОВА.







Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2720 осіб убитими та 5939 – пораненими.



Раніше стало відомо, що троє людей загинули, ще 11 поранено в результаті російського обстрілу Курахового.