Российские оккупанты атаковали Константиновку: вспыхнул пожар

Город Константиновка Донецкой области попал под российский обстрел в воскресенье, 1 сентября. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновкой городской военной администрации.



«В 12:40 состоялся вражеский обстрел города Константиновки. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на поле площадью 2 га», — говорится в сообщении.



Пострадавшие и повреждения отсутствуют.



В течение суток под обстрелами находились села Белая Гора, Ол.Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Предтечино, Николаевка, Веролюбовка, Марково, Попасное (попадание по ранее разрушенным домам, огородам, полям, дорогам, лесополосам).



Ранее мы писали, что в Донецкой области за 1 сентября погибли пять жителей, еще 11 — получили ранения. Всего было зафиксировано 2 246 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.