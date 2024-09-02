Російські окупанти атакували Костянтинівку: спалахнула пожежа

Місто Костянтинівка Донецької області потрапило під російський обстріл у неділю, 1 вересня. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівкою міської військової адміністрації.



«О 12:40 відбувся ворожий обстріл міста Костянтинівки. Внаслідок обстрілу сталось возгорання сухої трави на полі площею 2 га», — йдеться у повідомленні.



Постраждалі та пошкодження відсутні.



Протягом доби під обстрілами перебували сел. Біла Гора, Ол.Шультине, Диліївка, Неліпівка, Предтечине, Миколаївка, Віролюбівка, Маркове, Попасне (влучання по раніше зруйнованим будинкам, городам, полям, дорогам, лісосмугам).



Раніше ми писали, що на Донеччині за 1 вересня загинули п'ять мешканців, ще 11 — отримали поранення. Усього було зафіксовано 2 246 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.