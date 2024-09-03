Масштабный пожар в нацпарке «Святые горы»: общая площадь возгорания 5000 га, повреждены более 30 домов

В парке «Святые горы» на Донетчине из-за российского обстрела, возгорание распространилось на близлежащие населенные пункты. Сейчас пожар классифицирован как ЧС природного характера местного уровня, но может быть переквалифицирован как составляющая действующей ЧС военного характера государственного уровня. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Общая площадь пожара — около 5000 га, огонь уже удалось потушить на площади 1200 га. Повреждены 32 частных дома, 8 автомобилей и автоприцеп», — отметил он.



По словам Филашкина, пострадавшим предложена эвакуация, всем предоставлены необходимые бытовые вещи и продукты питания.



К работам привлечены 128 человек, 34 единицы техники, БПЛА, пожарный поезд, также помогают военные.



Напомним, что 1 сентября в Донецкой области на территории Национального природного парка «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1200 га.



По состоянию на 2 сентября не зафиксированы возгорания жилых домов вблизи Национального природного парка «Святые горы», где днем ранее возник масштабный лесной пожар. От ГСЧС привлечено 122 спасателя и 32 единицы техники.