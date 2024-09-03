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Масштабна пожежа у нацпарку «Святі гори»: загальна площа займання 5000 га, пошкоджено понад 30 будинків

03 вересня 2024, 16:20

Масштабна пожежа у нацпарку «Святі гори»: загальна площа займання 5000 га, пошкоджено понад 30 будинків

У парку «Святі гори» на Донеччині через російський обстріл, спалах поширився на прилеглі населені пункти. Наразі пожежа класифікована як НС природного характеру місцевого рівня, але може бути перекваліфікована як складова чинної НС воєнного характеру державного рівня. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

 «Загальна площа пожежі – близько 5000 га, вогонь уже вдалося загасити на площі 1200 га. Пошкоджено 32 приватні будинки, 8 автомобілів та автопричіп», — зазначив він.

За словами Філашкіна, постраждалим запропоновано евакуацію, всім надано необхідні побутові речі та продукти харчування.

До робіт залучено 128 осіб, 34 одиниці техніки, БПЛА, пожежний потяг, також допомагають військові.

Нагадаємо, що 1 вересня у Донецькій області на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. Рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 1200 га.

Станом на 2 вересня не зафіксовано займання житлових будинків поблизу Національного природного парку «Святі гори», де днем раніше виникла масштабна лісова пожежа. Від ДСНС залучено 122 рятувальники та 32 одиниці техніки.

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