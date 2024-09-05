Известно, сколько людей остается в селах Луганщины: ответ Лысогора

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что в деоккупированных селах все еще проживает 18 человек. Об этом он рассказал в эфире «Суспільне. Студия».



По его словам, местные власти призывают людей соглашаться на эвакуацию.



«С людьми есть коммуникация, предоставляем все необходимое. Осталось уже небольшое количество, но это пожилые люди, которых трудно уговорить даже в таких ситуациях. Буквально три-четыре дня назад эвакуировали бабушку с семьей. Бабушке 91, и действительно очень трудно распрощаться со своим имуществом, со своим домом. Но агрессор не ценит человеческие жизни», — отметил он.



Лысогор рассказал, что российские оккупанты атакуют регион с помощью беспилотников, артиллерии и РСЗО.



Ранее мы писали, что из прифронтового Невского Луганской области 19 августа удалось эвакуировать 66-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Они согласились выехать из населенного пункта только тогда, когда российские оккупанты разрушили их дом.