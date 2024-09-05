Відомо, скільки людей залишається у селах Луганщини: відповідь Лисогора

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що у деокупованих селах все ще мешкає 18 осіб. Про це він розповів в ефірі «Суспільне. Студія».



За його словами, місцева влада закликає людей погоджуватися на евакуацію.



«З людьми є комунікація, надаємо все потрібне. Залишилася вже невелика кількість, але це люди похилого віку, яких важко умовити навіть у таких ситуаціях. Буквально три-чотири дні тому евакуювали бабусю із родиною. Бабусі 91, і справді дуже важко розпрощатися зі своїм майном, зі своїм будинком. Але агресор не цінує людські життя», — зазначив він.



Лисогор розповів, що російські окупанти атакують регіон за допомогою безпілотників, артилерії та РСЗВ.



Раніше ми писали, що з прифронтового Невського Луганської області 19 серпня вдалося евакуювати 66-річну жінку та 34-річного чоловіка. Вони погодилися виїхати з населеного пункту лише тоді, коли російські окупанти зруйнували їхню хату.