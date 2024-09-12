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Главное за день: Разрушен мост под Покровском. Ликвидация российского истребителя

12 сентября 2024, 23:00

Главное за день: Разрушен мост под Покровском. Ликвидация российского истребителя

Политика

Глава Кремля РФ Владимир Путин назвал возможное разрешение западных партнеров Украины бить дальнобойным оружием по военным целям на территории РФ «прямым участием стран НАТО в войне в Украине».

Общество

В Константиновке из-за постоянных атак и эвакуаций местного населения, сервисный центр Пенсионного фонда временно приостанавливает свою работу.

В северной части Покровска технически невозможно восстановить электроснабжение из-за значительных повреждений энергетических объектов. Кроме этого, из-за боевых действий остановлена ​​работа модульной фильтровальной станции. Разрушен Дмитривский мост, который соединял Мирноград и Покровск.

В Свердловском районе в Луганской области группировка «ЛНР» с 12 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации. Это связано с пожарами на территории поселка Комсомольский. Перекрыта автомобильная дорога сообщением Луганск-Свердловск (Должанск).

Боевые действия

Согласно данным аналитиков проекта DeepState, российские оккупанты захватили село Лесовка в Донецкой области на Кураховском направлении. Кроме того, продвинулись возле Лысовки на Покровском направлении.

В результате обстрела места раздачи помощи в селе Веролюбовка на Донетчине погибли три сотрудника Красного Креста, еще два – получили ранения.

Росармия дважды попала в инфраструктурные объекты в Покровске. От взрывной волны также получили повреждения жилые многоквартирные дома. В Мирнограде уничтожены торговые павильоны на рынке.

Российские оккупанты обстреляли поселок Красноярское и Константиновку Донецкой области. Один человек погиб, шесть гражданских — получили ранения, повреждены 6 домов и линия электропередач.

В ночь на 12 сентября армия РФ обстреляла Конотоп Сумской области. Агрессор нанес удары по инфраструктуре, в результате чего исчезли свет и вода, и жилой застройке в центре города. Два человека госпитализированы, один из них в коме, сейчас неизвестно точное количество раненых. 

В Черном море российская ракета ударила по гражданскому судну з грузом пшеницы для Египта. Оккупанты атаковали корабль сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.

В российском Екатеринбурге прогремел взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии. Был взорван личный состав. Это была совместная операция ГУР и местного подполья.

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР попаданием из ПЗРК уничтожили российский истребитель Су-30СМ. Истребитель входил в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки в оккупированном Крыму.

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