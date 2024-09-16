В Покровске из-за российских ударов без света остались три микрорайона

За прошедшие сутки в Покровской громаде Донецкой области российские войска ранили три человека и повредили объекты критической инфраструктуры. Без света остались три микрорайона. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что агрессор наносит удары управляемыми авиабомбами, дронами и ствольной артиллерией. Только за минувшие сутки город 9 раз подвергся российским атакам.

«В 21:30 произошло четыре обстрела жилого массива Покровска, в результате которых ранены 3 гражданских лица, повреждены 3 объекта критической инфраструктуры: энергетический объект, газо- и водораспределительная подстанции, частные гаражные боксы и складское помещение», — говорится в сообщении.

В результате ударов обесточены микрорайоны «Лазурный», «Шахтерский», «Южный». Обследование запланировано на утро текущих суток, заявили в ГВА.

Ранее сообщалось, что российская армия 15 сентября дважды атаковала Покровск Донецкой области. Известно о гибели одного мирного жителя.