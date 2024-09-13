Еще один банк РФ начал выдавать карты на оккупированной части Луганщины

Российский «Т-Банк» (бывший «Тинькофф банк») начал выдавать карты на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает местный пророссийский ресурс «ЛИЦ».
Отмечается, что на следующей неделе стать клиентом «Т-Банка» смогут «все желающие», не выезжая за пределы подконтрольной РФ территории Луганщины.
«Т-Банк» работает по модели дистанционного обслуживания, не имея розничных отделений.
С 2023 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину «Т-Банк» находится под санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Швейцарии и отключен от SWIFT.
Напомним, на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей уже работают российские банки ПСБ, Сбербанк и ВТБ.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях