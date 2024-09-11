ВСУ уничтожили российских операторов дронов и склад боеприпасов на Покровском направлении

Украинские военнослужащие ликвидировали российских операторов дронов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Покровское направление. Артиллеристы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российских операторов дронов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Силы обороны обнаружили помещение со складом боеприпасов и двумя автомобилями, на которых и приехали российские оккупанты. Второй снаряд — тоже в цель.
Ранее мы писали, что ВСУ недавно возобновили позиции на Северском направлении.
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