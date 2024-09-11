Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку

11 вересня 2024, 10:59

ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку

ЗСУ розповіли про успіхи на Покровському напрямку. Фото: скріншот ЗСУ розповіли про успіхи на Покровському напрямку. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці ліквідували російських операторів дронів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Артилеристи 47 окремої механізованої бригади знищили російських операторів дронів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони виявили приміщення зі складом боєприпасів та двома автомобілями, на яких і приїхали російські окупанти. Другий снаряд — теж у ціль.

 Раніше ми писали, що ЗСУ нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
23:15
Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську
22:35
«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона
20:50
Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:20
Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу
08:23
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині
22:00
Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців
16:59
На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
усі новини
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:33
Армія РФ вдарила по Добропіллю: є постраждала
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
12:10
У Костянтинівці пролунали вибухи: більша частина міста залишилася без світла
11:30
У Костянтинівці через вчорашній обстріл пошкоджено залізницю
10:59
ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
09:49
РФ обстріляла Україну ракетами та дронами: ППО збила 20 цілей
09:25
Через підрив залізничної магістралі у Бєлгородській області РФ з рейок зійшов поїзд
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
23:24
Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
22:44
У Росії заявили про початок «масштабного контрнаступу» у Курській області
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
21:43
У відповідь на передачу Росії балістичних ракет: США ввели санкції проти Ірану
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
19:40
Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
17:58
Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
17:39
Українська армія відбила у військ РФ позиції поблизу Сіверська на Донеччині – ISW
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ розповіли про успіхи на Покровському напрямку. Фото: скріншот ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку
11 вересня, 10:59
Наслідки удару по місцю скупчення російських штурмовиків на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
10 вересня, 23:24
Прапор російських окупантів у центрі Гродівки під Покровськом. Фото: кадр із відео Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
10 вересня, 19:40
Знищений «Сонцепек» біля Часового Яру. Фото: кадр із відео Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
10 вересня, 17:58
Уламки збитого безпілотника потрапили в багатоповерхівку під Москвою. Фото: Baza Дрони масовано атакували Підмосков'я та ще кілька регіонів РФ
10 вересня, 08:56
Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
09 вересня, 17:07
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір