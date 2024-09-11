ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку

Українські військовослужбовці ліквідували російських операторів дронів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
«Артилеристи 47 окремої механізованої бригади знищили російських операторів дронів», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Сили оборони виявили приміщення зі складом боєприпасів та двома автомобілями, на яких і приїхали російські окупанти. Другий снаряд — теж у ціль.
Раніше ми писали, що ЗСУ нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку.
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