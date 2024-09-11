ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку

ЗСУ розповіли про успіхи на Покровському напрямку. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці ліквідували російських операторів дронів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Артилеристи 47 окремої механізованої бригади знищили російських операторів дронів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, Сили оборони виявили приміщення зі складом боєприпасів та двома автомобілями, на яких і приїхали російські окупанти. Другий снаряд — теж у ціль.



Раніше ми писали, що ЗСУ нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку.