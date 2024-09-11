В Донецке жителям приходят дорогие платежки за воду, которой нет в домах: оккупанты игнорируют людей

В оккупированном Донецке у жителей Кировского района, недавно перекрывавших дорогу из-за проблем с водоснабжением, в домах до сих пор нет воды. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Однако квитанции на оплату приходят. У многих «сгорела» переплата и появился долг за коммунальные услуги. И это задним числом от 7 августа.

Дончане жалуются, что им нужно отдавать деньги за «пустоту». Разобраться с коммунальным предприятием «Вода Донбасса» невозможно – ни один из трех рабочих номеров не отвечает, районный водоканал тоже не берет трубку.

«Стоит отметить, что местные коллаборанты даже принялись исправлять эту ситуацию. Теперь есть районы в Донецке, где из кранов в местных квартирах действительно течет вода. Правда, не вода, которой можно пользоваться хотя бы в хозяйственных нуждах, а самое настоящее болото», – заявили в ЦНС.

Напомним, что в июне из-за возможной диверсии был поврежден новый водовод, ведущий из России в Донецк, в результате чего часть оккупированной территории осталась без воды.