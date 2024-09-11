У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей

В окупованому Донецьку у мешканців Кіровського району, які нещодавно перекривали дорогу через проблеми з водопостачанням, у будинках досі немає води. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Проте квитанції на оплату надходять. У багатьох «згоріла» переплата і з'явився борг за комунальні послуги. І це заднім числом від 7 серпня.

Донеччани скаржаться, що їм потрібно віддавати гроші за «порожнечу». Розібратися з комунальним підприємством «Вода Донбасу» неможливо – жоден із трьох робочих номерів не відповідає, районний водоканал також не бере слухавку.

«Слід зазначити, що місцеві колаборанти навіть почали виправляти цю ситуацію. Тепер є райони у Донецьку, де із кранів у місцевих квартирах справді тече вода. Щоправда, не вода, якою можна користуватися хоча б у господарських потребах, а справжнісіньке болото», – заявили в ЦНС.

Нагадаємо, що в червні через можливу диверсію було пошкоджено новий водогін, що веде з Росії до Донецька, внаслідок чого частина окупованої території залишилася без води.