Обстріл Віролюбівки на Донеччині: загинули та поранені співробітники Червоного Хреста, які привезли людям гумодопомогу

Наслідки удару ЗС РФ по вантажівці Червоного Хреста у Віролюбівці. Фото: Донецька обласна прокуратура

12 вересня російська армія завдала удару по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста в селі Віролюбівка Костянтинівської громади. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Співробітники МКЧХ прибули до села для видачі місцевим мешканцям паливних брикетів для обігріву будинків. На момент обстрілу вони розвантажували доставлену допомогу.

Внаслідок атаки на місці загинули чоловіки віком 40, 41 та 48 років. Двоє їхніх колег 41 та 35 років отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Поранених доправили до лікарні. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і Міжнародна Федерація товариств Червоного Хреста мовчать.

«Жодної реакції, засудження чи вираження співчуття. Таким чином, це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ. МКЧХ має офіційно та публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій», – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей обстріл ще одним російським злочином.

«Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. У цій війні все очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. Світ має реагувати жорстко та принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор та змусити Москву шукати мир», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що по Віролюбівці окупанти вдарили з артилерії.