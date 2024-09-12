Россияне ударили по густонаселенному району Харькова

В Харькове сегодня, 12 сентября, раздались звуки взрывов. Российские оккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщили председателя Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова ИгорьТерехов.

«Два прилета по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов в соцсети.

Напомним, управляемая авиабомба, запущенная россиянами в ночь на понедельник, 9 сентября, по Харькову, упала в Киевском районе города и повредила дома.