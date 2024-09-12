Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова

У Харкові сьогодні, 12 вересня, пролунали звуки вибухів. Російські окупанти завдають ударів по місту.

Про це повідомили голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

«Два прильоти по одному із густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», — написав Терехов у соцмережі.

Нагадаємо, керована авіабомба, запущена росіянами в ніч проти понеділка, 9 вересня, по Харкову, впала в Київському районі міста і пошкодила будинки.