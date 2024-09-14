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За злочини проти дітей в Україні засуджено 31 військового злочинця — Генпрокуратура

14 вересня 2024, 16:40

За злочини проти дітей в Україні засуджено 31 військового злочинця — Генпрокуратура

В Україні розслідують 11 справ щодо мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили у Генпрокуратурі, 9 обвинувальних актів направлено до суду, 4 особи засуджено.

«Дітям видають російські паспорти та замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують до "Юнармії" та інших парамілітарних організацій. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 тисяч дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України», — сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, за фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень, 9 обвинувальних актів направлено до суду, 4 особи засуджено.

Як повідомив Костін, з початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей.

«Найбільша кількість — у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Вони стосуються, зокрема, фактів викрадення та позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства», — розповів генпрокурор.

За воєнні злочини проти дітей 54 особи отримали підозри від українських правоохоронних органів. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передано до суду. 31 воєнного злочинця засуджено.

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