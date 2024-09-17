Росія посилає сирійців в «м'ясні штурми» на Луганщині: найманці «зникають безвісти»

Сирійські найманці, яких РФ послала в «м'ясні штурми» на Луганщині. Фото: ГУР

Зруйнована війною Сирія стала однією з країн, де Росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад.

Ставлення росіян до сирійських найманців ілюструють історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Вони воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії – військова частина 12721.

У липні Мансура у складі загону із 14 сирійських найманців відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни. Запит на евакуацію поранених російські загарбники відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який отримав поранення, не виконав наказ і втік з поля бою. Інші загони найманців розбили – окупанти оформили їх як зниклих безвісти.

15 вересня сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни проти України – Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт та пішов штурмувати українські позиції у Луганській області у складі загону із семи найманців. Групу розбили, а Мурсал отримав поранення та помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.

Нагадаємо, що у липні ГУР атакувало російську авіабазу «Кувейрес» у Сирії.