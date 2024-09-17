В ряде городов Донецкой области не будет воды: причина

В среду, 18 сентября, будет сокращена подача воды в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«18 сентября в 8:00 специалисты начнут ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода», — отметил он.



По словам Филашкина, как только работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.



Ранее мы писали, что российская армия во вторник, 17 сентября, в очередной раз нанесла удар по Покровской громаде Донецкой области. Из-за этого в Покровске и Родинском отсутствует электроснабжение.