У низці міст Донецької області не буде води: причина

У середу, 18 вересня, буде скорочено подачу води у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«18 вересня о 8:00 фахівці розпочнуть ремонтні роботи на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водопроводу», — зазначив він.



За словами Філашкіна, щойно роботи завершаться, водопостачання буде відновлено в повному обсязі.



Раніше ми писали, що російська армія у вівторок, 17 вересня, вкотре завдала удару Покровській громаді Донецької області. Через це в Покровську та Родинському відсутнє електропостачання.