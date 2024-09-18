У Тверській області РФ через атаку дронів спалахнув і детонує склад боєприпасів

Пожежу на складах боєприпасів у Тверській області на карті NASA FIRMS зафіксовано за допомогою супутників

Склад боєприпасів спалахнув у Торопці Тверській області РФ внаслідок атаки дронів. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зазначається, що вночі на складі боєприпасів почалася пожежа та детонація. Судячи з інтерактивної карти пожеж NASA FIRMS, вогонь охопив практично весь 107 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

При цьому факт масштабної пожежі на складі боєприпасів російська влада прямо не визнає.

За даними українського осинт-експерта Tatarigami, на атакованому складі зберігалися також 122-мм реактивні снаряди для «Градів» і 82-мм артилерійські міни.

Про те, що в Торопці будується арсенал для зберігання ракет та інших боєприсів, у 2015 році писало видання «Військовий огляд», 2018 року — місцеві ЗМІ.

О 3:30 губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив, що пожежа в Торопці почалася «внаслідок падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки силами ППО». Через 30 хвилин пресслужба повідомила, що губернатор ухвалив рішення про «часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО та локалізується пожежа».

За інформацією російського видання ASTRA, склади розташовані в передмісті Торопця — поряд із селами Цикареве, Кудине та Заріччя. У Торопці знаходиться в/ч 54169 ТТ. Також у Торопці знаходиться ще одна військова частина – колишня в/ч 55443, нині – 11777.

«Село, яке знаходиться поряд з атакованим складом боєприпасів у Тверській області, через пожежу виявилося відрізаним для евакуації, люди чекають допомоги на березі озера, човнів на всіх не вистачає», — пише ASTRA.

Видання також зазначає, що в/ч 54169 вже як мінімум двічі раніше атакували дрони. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляла.