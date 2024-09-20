Партизани виявили великий склад боєприпасів армії РФ на окупованій Донеччині. Де він знаходиться

Місце розташування великого російського складу БК на окупованій Донеччині. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців 36-ї мотострілецької бригади ЗС РФ доповів інформацію про місце розташування великого польового артилерійського складу поблизу села Берестове Донецької області. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

Туди кілька днів поспіль окупанти вантажівками «КАМАЗ» та «Урал» звозили величезну кількість ящиків із боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.

Нагадаємо, що у серпні партизани «АТЕШ» провели серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя.