«Інтенсивність ударів стає все сильнішою»: за добу в Покровському районі є постраждалі та пошкодження

Російські військові минулої доби, 23 вересня, атакували Покровськ та населені пункти Покровського району Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та критична інфраструктура. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 11 ранку під обстріл потрапило селище Шевченко, внаслідок чого один з приватних будинків був частково зруйнований. Зусиллями рятувальників з-під завалів будівельних конструкцій було врятовано жінку 1960 року народження», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що під російські обстріли потрапив і житловий сектор Покровська, внаслідок яких значні пошкодження зазнали приватні домогосподарства та господарські будівлі. Вогнем знищено 10 гаражів на площі 800 кв. м.



З травмою грудної клітки, а також обох верхніх кінцівок до Добропільської міської лікарні було доставлено чоловіка 1981 року народження.



Минулої доби знову потрапило під обстріл і містоутворювальне підприємство, в результаті якого одна людина загинула і ще одна була поранена.



«Інтенсивність ворожих ударів, які російські війська спрямовують на Покровськ, стає дедалі сильнішою. Залишатися в громаді вкрай небезпечно! Евакуюйтеся та бережіть своє життя», — закликали у відомстві.



Раніше ми писали, що двоє людей загинули і 18 поранені на Донеччині в результаті російських обстрілів за 23 вересня.