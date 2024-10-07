Обновлено в 21.20. Число пострадавших в Славянске от обстрела российских войск увеличилось до 7 человек, из них двое детей, сообщила прокуратура Донецкой области.



По данным прокуратуры, в результате обстрела получил травмы мужчина 44 лет, находившийся в автомобиле. Он был доставлен в больницу, где скончался.



Получили ранения 25-летняя мать, дочь 2 лет и 13-летняя девочка. Кроме того, ранены трое женщин в возрасте от 21 до 72 лет. Еще у одной жительницы диагностирована острая реакция на стресс.



Обновлено в 20.20. Один человек погиб и 6 ранены в результате российского удара по Славянску. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Среди раненых — 2-летняя и 13-летняя девочки, обе в удовлетворительном состоянии.

Повреждены 6 многоэтажек, предприятие, админздание и 2 автомобиля.

На месте работают органы власти и ответственные службы.

Российские войска днем 6 октября атаковали авиабомбами район городского совета в Константиновке. В результате много разрушений, один человек погиб и двое ранены. Сгорело здание городского совета.