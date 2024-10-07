Обстріл Слов'янська: серед поранених — дворічна дитина

Оновлено о 20.20. Одна людина загинула і шістьох поранено внаслідок російського удару по Слов'янську. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Серед поранених — 2-річна та 13-річна дівчатка, обидві в задовільному стані.

Пошкоджено 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю та 2 автомобілі.

На місці працюють органи влади та відповідальні служби.

Російські війська вдень 6 жовтня атакували авіабомбами район міської ради у Костянтинівці. В результаті багато руйнувань, одна людина загинула та двоє поранені. Згоріла будівля міської ради.