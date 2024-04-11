На захваченных территориях Донбасса назревает экологическая катастрофа из-за невывоз мусора

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях может произойти экологическая катастрофа из-за свалок. Жители жалуются на антисанитарию во дворах. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что коммунальные предприятия имеют технику для работы, однако столкнулись с нехваткой работников. количество персонала в два, а иногда в три раза меньше необходимого. Из-за этого мусор не успевают вывозы.



И оккупационные власти, и коллаборанты планируют построить проект строительства свалок на Донбассе.



«Шесть мусорных свалок враг планирует создать на Луганщине, еще три на Донетчине. Свозить мусор туда планируют не только из оккупированных территорий, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что оккупанты имеют проблемы с вывозом мусора из-за нехватки коммунальщиков на захваченных территориях. Также захватчики продолжают завозить на оккупированные земли мусор из России.