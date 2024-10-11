Київ передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у полоні РФ

Українська сторона передасть Ватикану список українських журналістів, які перебувають у полоні в РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Римським Франциском.



«Дуже важко вести цю роботу, підштовхувати обміни. І саме тому нам потрібна спеціальна допомога, зокрема зусилля Ватикану. І ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.



Раніше повідомлялося, що Зеленський із представниками Ватикану обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей.

Нагадаємо, 10 жовтня інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиною підтвердилася. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець наголосив, що має офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки.



У зв'язку з інформацією про смерть української журналістки в РФ, Генпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом її зникнення та перекваліфіковано на воєнний злочин, поєднаний із умисним вбивством.



Російські силовики утримували журналістку Вікторію Рощину у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ та у виправній колонії №77 в окупованому Бердянську Запорізької області. За даними Медійної ініціативи за права людини, у цих установах до полонених застосовуються тортури.



Європейський Союз виступив із заявою у зв'язку зі смертю у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиною. ЄС потребує незалежного розслідування її смерті.